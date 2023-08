Il discorso da capitano: "Nessuna scusa"

Un discorso da vero capitano. Quello di Gianmarco Tamberi alla squadra azzurra prima dell’inizio della rassegna iridata outdoor di Budapest. "Ragazzi ci siamo, siamo arrivati nell’appuntamento più importante dell’anno. Purtroppo molti di voi sono arrivati qua con dei problemi. Hanno avuto voli persi, bagagli che non sono arrivati, problemi fisici. Ognuno di noi ha avuto problemi, mi verrebbe da dire che mi dispiace, che magari la prossima volta va meglio, però preferisco parlarvi come mi parlo io allo specchio prima di una gara, prima della gara, la gara che conta. Sono tutte ca*zate, perché si può vincere sempre, si può fare sempre bene, non andrà mai perfetto, non sarà mai quello che ci aspettavamo. Ogni volta che arriva l’appuntamento succede qualcosa che non va e non conta un c*zzo, ve lo dico sinceramente, non conta niente. Mi si sono rotte le scarpe in gara, non ho dormito la notte, ho perso valigie eppure la gara ogni volta andava come volevo, perché io pensavo a come volevo farla andare. Quindi scordatevi tutto quello che vi è successo e che non è andato. Pensate a quello che volete, quello che sognate, quello per cui avete lottato ogni giorno. I giorni che siete andati al campo quando eravate stanchi, stremati, le rinunce che avete fatto. Non lasciatevi ingannare dalla vostra paura di fallire perché è quella. Noi in questi momenti siamo deboli. E’ normale, perché dentro di noi vogliamo cercare una scusa, perché se va male abbiamo la scusa. Mandatela a ca*are la scusa, tirate fuori i c*glioni e lottate. Il nostro inno dice ‘’stringiamoci a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte…non ci arriva la valigia, c’abbiamo paura? Ma di cosa ragazzi? Spacchiamo il c*ulo a tutti, perché possiamo farlo". Grinta e adrenalina da vendere. E applausi scroscianti da casa Italia.