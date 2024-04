Il Fabriano oggi può già festeggiare

Oggi il Fabriano Cerreto (Promozione, girone A) potrebbe conquistare la matematica promozione in Eccellenza.

I cartai ospitano la Fermignanese in una giornata che registra un altro match con la M maiuscola: a Chiaravalle dove la Biagio Nazzaro, quinta, ospita, la vicecapolista Portuali Ancona. I Portuali puntano al secondo posto solitario visto che ieri il S.Orso è stato sconfitto a Castelferretti e il Moie Vallesina non è andato oltre il pari interno contro il Barbara Monserra. Oggi in campo anche l’Osimo Stazione, terz’ultima, che non può sbagliare a Pergola. Intanto nel girone B il Matelica è promosso in Eccellenza. La Vigor Castelfidardo non riesce a tenere il passo dell’Atletico Centobuchi e ora è terza. Promozione, 28^ giornata (ore 16). Girone A. Oggi: Pergolese-Osimo Stazione (ore 15), Biagio Nazzaro Chiaravalle-Portuali Ancona, Fabriano Cerreto-Fermignanese, Valfoglia-Gabicce Gradara. Ieri: Vismara-Villa S. Martino 2-1. Classifica: Fabriano Cerreto 55; Moie Vallesina, Portuali e S. Orso 48; Biagio Nazzaro e Marina 41; Fermignanese 39; Pergolese 38; Valfoglia 35; Barbara Monserra 34; Villa S. Martino 33; Castelfrettese 28; Gabicce Gradara 26; Osimo Stazione 25; Vismara 24; Atletico MondolfoMarotta 22. Prossimo turno: Barbara Monserra-Mondolfo Marotta, Fermignanese-Villa S. Martino, Gabicce Gradara-Castelfrettese, Marina-Vismara, Osimo Stazione-Moie Vallesina, Portuali-Fabriano Cerreto, S. Orso-Biagio Nazzaro, Valfoglia-Pergolese.

Girone B. Oggi: Monticelli-Aurora Treia 1-1, Appignanese-Elpidiense Cascinare 0-3, Atletico Centobuchi-Palmense 0-0, Casette Verdini-Matelica 0-1, Cluentina-Porto S. Elpidio 0-0, Corridonia-Vigor Castelfidardo 1-0, Sangiorgese-Potenza Picena 2-0. Domani: Trodica-Rapagnano. Classifica: Matelica 61; Atletico Centobuchi 51; Vigor Castelfidardo 50; Trodica 44; Corridonia 43; Monticelli 39; Sangiorgese M.37; Casette Verdini 36; Cluentina 35; Porto S.Elpidio ed Elpidiense Cascinare 34; Palmense e Appignanese 32; Rapagnano e Aurora Treia 24; Potenza Picena 21. Prossimo turno: Cluentina-Corridonia, Elpidiense C.-A.Centobuchi, Matelica-Monticelli, P.S.Elpidio-Trodica, Palmense-A.Treia, Pot.Picena-C.Verdini, Rapagnano-Appignanese, Vigor Castelfidardo-Sangiorgese.