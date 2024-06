Il Festival del Cinema racconta il rapporto tra Senigallia e i film

Entra nel vivo l’undicesima edizione del Festival del Cinema di Senigallia, promosso dall’Associazione Confluenze e presieduto dal critico cinematografico Giancarlo Zappoli.

Uno dei punti centrali del festival si concentrerà sul rapporto tra il cinema e la città. Non per niente nello Spazio Visionaria (via Marchetti 73) fino al 16 giugno (orario: da giovedì a domenica dalle 15 alle 20) si potrà visitare la mostra ‘Senigallia nella macchina da presa’, per ammirare foto d’epoca, locandine originali e video che ripercorrono più di 120 anni di storia.

Non solo Senigallia vista attraverso l’occhio dei registi che qui hanno girato, ma anche una documentazione d’autore sui cambiamenti architettonici e ambientali e di costume del territorio.

Il programma domani (ore 21.15) alla Rocca Roveresca prevede la proiezione di ‘La belva col mitra’ di Sergio Grieco, film girato in parte a Senigallia, mentre martedì (ore 21.30) si potrà vedere ‘Mano di velluto’ di Ettore Fecchi.

Previsti anche un concorso internazionale cortometraggi, gli ‘apericinema’ e la retrospettiva dedicata alla madrina e al padrino del festival: l’attrice senigalliese Anna Teresa Rossini, detta Cicci, e il versatile attore Mariano Rigillo, grandi protagonisti del teatro e del cinema italiani, che saranno presenti sul palco del festival venerdì e sabato.

La rassegna ogni anno si prefigge di scoprire nuovi talenti della cinematografia nazionale e internazionale grazie al concorso di cortometraggi, e, mantenendo fede all’impegno ecologista e di valorizzazione del territorio dell’Associazione Confluenze, di realizzare un programma itinerante in modo da mettere in luce luoghi tutti da scoprire. L’ingresso è gratuito; per gli appuntamenti alla Rocca Roveresca è necessario prenotare (071 63258).

Programma completo su https://festivaldelcinemadisenigallia.flazio.com/.