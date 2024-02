Il futuro dell’Ancona. Nuovo centro sportivo,. Tiong arriva e compra

Il countdown per l’acquisto del terreno destinato al futuro centro sportivo dell’Ancona è quasi terminato. Mercoledì scorso mister Tony Tiong ha contattato il sindaco Daniele Silvetti chiedendogli un appuntamento per la prossima settimana, giovedì o più facilmente venerdì, a seconda di quando riuscirà ad arrivare ad Ancona, dipenderà dal volo con cui il presidente biancorosso giungerà in Italia. Giovedì 29 o venerdì 1: comunque sia, l’attesa è quasi finita. Ogni eventuale dubbio che in queste ultime settimane aveva tenuto con il fiato sospeso parte della tifoseria, come pare anche la stessa amministrazione comunale, ora è definitivamente fugato. Mister Tiong verrà ad Ancona per completare il passaggio di proprietà del terreno di circa sette ettari dove sorgerà il centro sportivo che è stato presentato agli sponsor lo scorso mese di dicembre. Il bando è stato vinto dall’Ancona Sports Center, società che fa capo a mister Tiong, il progetto è dello studio tecnico Renzi e prevede la realizzazione in un primo step dei due campi in sintetico e dell’edificio che li collega, quindi gli altri due campi in erba naturale e l’edificio dedicato. In un terzo step la realizzazione di tutte le attività collaterali, hotel, foresteria, ristorante, caffetteria e altro. Come ha spiegato lo stesso Tony Tiong, gli step andranno di pari passo con la categoria in cui giocherà l’Ancona, in modo che la crescita del centro sportivo vada di pari passo con quella societaria e della prima squadra, dalla serie C a salire.

Lo scorso mese di dicembre si è provveduto al frazionamento catastale dell’area, mister Tiong era atteso ad Ancona per l’atto definitivo di compravendita nella prima metà gennaio, ma gli impegni del patron hanno fatto slittare a febbraio il passaggio di mano dell’area a Passo Varano. E’ stato lo stesso Tiong, durante il breve soggiorno ad Ancona lo scorso mese di gennaio, a dare appuntamento al sindaco dopo il Capodanno cinese le cui festività si concluderanno domani, proprio con l’Ancona in campo contro il Rimini. Quindi mercoledì scorso la conferma dell’appuntamento per l’atto con cui l’Ancona Sports Center acquisirà definitivamente il terreno dal Comune pagando allo stesso il corrispettivo di 1.4 milioni di euro più iva – già depositata la cauzione di 120mila euro – come previsto dal bando stesso. Dopo il rogito il progetto del centro sportivo potrà essere presentato in Comune ed essere approvato, a quel punto potranno cominciare i lavori. Difficile però capire al momento quando potrà essere pronto e utilizzabile il primo campo in erba sintetica, ma l’acquisto che sta per perfezionarsi alla fine della prossima settimana davanti al notaio segna un momento storico per la prima società calcistica anconetana quanto per tutta la città. Si compirà, finalmente, quel passaggio fondamentale che porterà l’Ancona e le sue numerose squadre giovanili a dotarsi di un centro sportivo dove potersi allenare, annosa carenza di cui hanno sofferto tutte le precedenti proprietà biancorosse.

Giuseppe Poli