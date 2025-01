Il Giglio è partner di “Puccini Manifesto“. Biglietto ridotto per le nuove generazioni

Saranno distribuite riduzioni di ingresso alla mostra “Giacomo Puccini Manifesto” durante l’incontro con il pubblico di Frédéric Olivieri, direttore della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, programmato per stasera alle 18 nel ridotto del teatro. L’iniziativa dello sconto, rivolto ai partecipanti all’incontro e nello specifico agli iscritti alle scuole di danza, rientra nella volontà del Comune di Lucca di promuovere la conoscenza di Puccini tra le nuove generazioni.

Da oggi la riduzione del biglietto di ingresso a 4 euro sarà infatti applicata a tutti i giovani appartenenti a gruppi e associazioni a carattere ludico, sportivo, ricreativo della provincia. In più grazie alla partnership tra teatro e mostra “Giacomo Puccini Manifesto” attiva fino al 2 marzo, gli abbonati del Teatro del Giglio recentemente intitolato al compositore lucchese possono entrare con il biglietto a tariffa ridotta alla mostra organizzata dal Comune alla ex Cavallerizza, che racconta per la prima volta il rapporto del compositore lucchese con il cartellone pubblicitario.

I titolari di abbonamento per la stagione 2024-2025, avranno così diritto al biglietto ridotto (8€ invece di 12 €) per l’accesso alla mostra.