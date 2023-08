Il Jamboree va a tutto country-folk C’è il sound di Pokey LaFarge

E’ Pokey LaFarge la star dell’odierna giornata del Summer Jamboree di Senigallia. Il famoso musicista country-folk di St. Louis terrà due soli concerti in Italia, per promuovere il suo nono album ‘In The Blossom Of Their Shade’. Uno è quello che stasera (ore 21.45) lo vedrà salire sul palco centrale di piazza Garibaldi. Il cantautore americano, enfant prodige che ha conquistato il mondo con il suo sound travolgente, un mix hot swing, early jazz e ragtime blues, suona chitarra, mandolino e banjo.

La svolta avviene nel 2012, quando LaFarge accompagna Jack White degli White Stripes nella canzone ‘I guess I should go to sleep’. E’ l’inizio del successo, con album come ‘Something in the Water’, che raggiunge la vetta della classifica country di Billboard, e ‘Manic Revelations’ ispirato al soul degli anni ‘60.

L’odierna giornata del ‘Summer’ prevede i consueti appuntamenti del Dance Camp, al Teatro La Fenice (dalle ore 11.15) e il Boot Camp alla Rotonda a mare (dalle 10.30), dove si ballerà il Boogie Woogie.

Tanti i dj-set all’Hawaiian Beach, sul lungomare Mameli, dalle ore 10 alle 19, così come alla Beach-side (Record Hop Mascalzone) sul lungomare Alighieri, dalle 12 alle 19. Ci sono poi il Motordrome in piazzale della Libertà (ore 17) e il Rockin’ Village (dalle 17 all’1), diviso tra i Giardini della Rocca, piazza del Duca, piazza Simoncelli e i Portici Ercolani. Sul palco della Rocca dalle 18 si susseguiranno lezioni di ballo gratuite, dj-set e live, con i Legacaster e Dylan Kirk.

Dal palco centrale in piazza Garibaldi risuoneranno i dj-set di Elliot Kirby e Shuffle DeLuxe (ore 19); dopo il concerto di Pokey La Farge toccherà a The Desperados e Boppin’ Bangles. Alla Rotonda, da mezzanotte, musica e balli grazie alla ‘Shellac Swing Night - Special 78rpm Selection’.