Il "Karma Clima" di Godano al cinema

Cristiano Godano arriva nelle Marche per presentare il film "Karma Clima", una storia nata dalla registrazione dell’omonimo album dei Marlene Kuntz, band di cui è da sempre il leader.

Due gli appuntamenti nella provincia di Ancona, lunedì: al Cinema Gabbiano di Senigallia (ore 21.15), dove Godano presenterà il film prima della proiezione, e al Cinema Teatro Italia di Ancona, dove l’artista interverrà al termine della proiezione, che inizierà alle ore 21.15.

L’iniziativa è a cura della Fondazione Gabbiano di Senigallia, in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission. Ma i fan di Godano e dei ‘Marlene’ avranno anche l’occasione di ascoltare dal vivo i loro beniamini, visto che questo sabato la band si esibirà al Mamamia di Senigallia, a trent’anni di distanza dall’uscita dell’album ‘Catartica’, quello che lanciò il gruppo sulla scena del rock indipendente italiano. ‘Karma Clima’ è il film che mostra la band cuneese durante le registrazioni dell’omonimo disco, il loro incontro con le comunità e le associazioni coinvolte e le testimonianze dei protagonisti su un tema molto attuale, quello del cambiamento climatico.

"Il tema del cambiamento climatico non interessa più solo una parte del dibattito sociale contemporaneo ma permea anche tanti aspetti della vita culturale del nostro paese – commenta Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura –. E’ un tema di così grande respiro che quando incontra la musica e il cinema riesce ad arrivare al cuore delle persone. Siamo lieti di accogliere una testimonianza così interessante come quella di Cristiano Godano, un interprete molto amato per la sua musica e che sicuramente apprezzeremo anche in veste di attore".

La pellicola è una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi fondamentali come il cambiamento climatico, la forza distruttiva che sta spingendo la Terra, le specie animali e l’umanità verso un punto di non ritorno.

Una Music Factory che, tra residenze d’arte in luoghi emblematici della ‘piccola Italia’, studi mobili ed eventi quotidiani, porta alla nascita dell’ultimo album dei Marlene Kuntz e crea qualcosa di nuovo e unico in materia di opportunità extra musicali e business culturale.

Carmine Imparato, responsabile programmazione sale circuito regionale Acec Marche (le Sale della Comunità) si chiede: "Si può prendere coscienza del fatto che il cambiamento climatico possa portare la terra e l’umanità verso un punto di non ritorno? E possono essere la musica e l’arte, insieme, che sul grande schermo raccontano esperienze e sensibilizzano gli spettatori? Evidentemente sì. Ringraziamo Godano, che ne parlerà insieme al pubblico delle nostre sale".

"Continuare a ospitare interpreti di fama nazionale e internazionale – dice Francesco Gesualdi, responsabile di Marche Film Commission – è una grande soddisfazione. La loro presenza rappresenta per gli spettatori una spinta a tornare ad emozionarsi nelle sale, e per gli esercenti un’importante gratificazione per il lavoro svolto sul territorio".

Biglietti in vendita ai botteghini e su www.masetticinema.it, www.cinemagabbiano.it e www.teoremacinema.it.