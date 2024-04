Il Lions dona un cane addestrato per una ragazza non vedente

Dimostrazione delle attività degli "angeli a quattro zampe" e consegna del cane guida sabato in piazza del Comune (dalle17,30) a Fabriano. E prima, dalle 15, lo screening della vista ai bambini dai 3 ai 6 anni, da parte di ortottiste seguite dal dottor Stefano Lippera e Pietro Torresan, nelle sale adiacenti all’Oratorio della Carità. Ad effettuare la donazione del cane guida a una non vedente, Loredana Lania, è il Lions Club di Fabriano. Un obiettivo "importantissimo" per l’associazione, raggiunto grazie al forte impegno di tutti i soci nel corso dell’anno lionistico, presieduto dalla dottoressa Francesca Giantomassi, e alla sensibilità di tanti sponsor. Ammonta a 12mila euro la cifra raccolta, necessaria per l’acquisto del cane guida, che nel primo anno e mezzo di vita è stato preparato per questo importante compito dal centro di addestramento Cani Guida Lions di Limbiate (Milano) All’evento di sabato parteciperanno due istruttori esperti del centro di Limbiate: Marco Daviddi e Marco Redoglia. Con loro due splendidi Labrador dimostreranno le loro incredibili capacità di guida in un percorso ad ostacoli riprodotto in piazza del Comune. Sarà presente anche il cavaliere Giovanni Fossati, presidente del Servizio Cani Guida del Lions. Un’occasione per conoscere da vicino questi preziosi "angeli a quattro zampe" ed assistere alla consegna del cane guida all’assegnataria a Loredana Lania, prima nella lista d’attesa, che attualmente conta 130 non vedenti in tutta Italia che hanno fatto richiesta del servizio. Inizierà per la donna un percorso di affiatamento per un periodo di 15 giorni al centro addestramento.