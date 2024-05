Il maestro Reginelli all’Arena di Verona

Da Falconara a Verona per una serata destinata a fare la storia della lirica italiana. Ma non solo. Anche il maestro di musica Andrea Reginelli prenderà parte all’evento ‘La grande opera italiana patrimonio dell’Umanità’, che verrà celebrato il prossimo 7 giugno nell’incantevole location dell’Arena, con un concerto straordinario del maestro Riccardo Muti. Nell’orchestra saranno presenti, complessivamente, 154 musicisti e circa 300 artisti del coro provenienti da tutte le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane delle più importanti orchestre d’opera. Una volontà chiara della cultura di festeggiare l’opera, grazie al lavoro di Ministero della Cultura, Fondazione Arena di Verona e svariati partner. Per dirne un’altra: l’eccezionale gala sarà trasmesso in diretta mondovisione. Come si diceva, tra queste eccellenze della musica ci sarà anche un falconarese, Andrea Reginelli, che farà parte del coro in qualità di tenore. Una grande opportunità per lui, ma al contempo per la città tutta nel mettersi in vetrina. Un’ennesima riprova della forte vocazione artistico-culturale del tessuto locale.