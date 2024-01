"Il Materiale. Contemporaneo": storia e attualità

Questo pomeriggio, alle ore 17.30 nella biblioteca comunale Antonelliana, verrà svelato il nuovo numero della rivista "Il Materiale Contemporaneo", realizzata dall’Associazione di Storia Contemporanea. Si tratta del terzo numero della rivista ufficiale dell’associazione, come i precedenti concentrato sulla storia del passato ma pure sull’attualità: nei saggi di questo numero una riflessione sul "Gattopardo", il capolavoro di Tomasi di Lampedusa bocciato da Einaudi e Mondadori ma apprezzato da un altro editore lungimirante, Giangiacomo Feltrinelli e su un altro grande scrittore, Italo Calvino, figura di intellettuale a tutto tondo, a cento anni dalla nascita. Spazio poi alla storia delle donne e a una figura dimenticata, Guelfo Bianchini, artista visionario ed eclettico. Quindi, un profilo dell’ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris, scomparso novantenne a Senigallia nel 2018, bocciato nel 1943, all’età di 15 anni, al liceo per aver promosso una manifestazione antifascista nel pieno della seconda guerra mondiale. La coincidenza con la settimana della Giornata della Memoria consentirà poi di raccontare le vicende di alcuni uomini e donne ebrei, più o meno noti. Le autrici e gli autori parleranno delle rispettive ricerche. I soci dell’associazione potranno ricevere gratuitamente la rivista, che per gli altri ha un prezzo di 12.50 euro.

a. p.