Il mercatino del vintage in piazza

Mercatino del vintage, oggi e domani passa a curiosare in piazza Cavour. "Curiosando" (questo il titolo dell’iniziativa) fa tappa in città fino a domani (dalle 9 alle 19), con oltre 90 espositori. Lo storico mercato offre un’opportunità unica per gli amanti del vintage e per tutti coloro che desiderano immergersi nel ricco patrimonio storico del passato. Il "Vintage Market" non è solo un mercatino, come i cittadini hanno imparato a capire nel tempo, ma anche (e soprattuttp) un ritrovo per coloro che apprezzano l’importanza di conservare la memoria storica attraverso il recupero di opere d’arte, mobili, abbigliamento, accessori e oggetti che raccontano storie di epoche passate. Ogni pezzo è un prezioso frammento di storia, un simbolo tangibile della nostra eredità culturale da preservare e tramandare alle future generazioni. "Curiosando è un’opportunità per la comunità di esplorare e riscoprire il passato attraverso oggetti che hanno resistito alla prova del tempo" – ama ripetere Maria Brandozzi, organizzatrice dell’evento – Il collezionismo non è solo un hobby, ma un modo per connettersi con la nostra storia e per celebrare la bellezza e l’unicità delle opere d’arte e degli oggetti d’epoca".

n.m.