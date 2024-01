Il mercato contadino tutti i martedì

Dal giovedì in piazza Mazzini a Falconara, appuntamento ormai consolidato, ai martedì in piazza della Libertà a Castelferretti. Campagna Amica raddoppia e apre il secondo mercato contadino falconarese, con i prodotti a chilometro zero, dal campo alla tavola, proposti da cinque aziende agricole. All’ombra del castello dei Conti Ferretti si potranno trovare frutta, verdura, olio extravergine di oliva, vino, fiori e piante aromatiche, peperoncino e derivati. "La risposta di Falconara verso il modello di Campagna Amica è stata ottima e per questo, dopo aver parlato con le aziende, abbiamo deciso di sperimentare anche Castelferretti", ha spiegato Adriano Galluzzi, presidente degli Agrimercati della provincia di Ancona, ieri all’inaugurazione. "Questa iniziativa ha una doppia valenza – la voce del sindaco Stefania Signorini –. Sostiene l’economia del territorio attraverso le sue aziende e offre ai consumatori prodotti più sani". Il nuovo mercato di Castelferretti si terrà tutti i martedì dalle 8 alle 13.30. L’assessore al Commercio Ilenia Orologio ha ricordato, prima di lanciare Campagna Amica, sono stati coinvolti i commercianti castelfrettesi. "Crediamo che questo appuntamento darà un maggiore impulso al centro storico", ha concluso.