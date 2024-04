Il miracolo Audax: da neopromossa in A2

L’ Audax osa e vince: da neopromossa a vincitrice della serie B. Davanti al suo pubblico, in un PalaPanzini strabordante, l’Audax Senigallia conquista la serie A2 battendo 5-1 il Gadtch Perugia. "Festeggiare davanti al nostro pubblico, con un palazzetto strapieno, è una sensazione che non si può spiegare. Bisogna viverla, per potersene rendere conto. Lo auguro a tutti. Mi sento molto fortunato per questo". Dalla C1 alla serie A2 in due anni: Diego Petrolati firma l’impresa. "Difficile dire come sia stato possibile, perché ciò che abbiamo fatto è fuori da ogni logica. - continua il tecnico senigalliese - A fine andata della passata stagione eravamo settimi in C1. Dopo sedici mesi siamo in A2. Il segreto, forse, è stato il girone di ritorno dello scorso campionato grazie al quale siamo passati dal settimo al secondo posto. La mentalità vincente acquisita grazie a quel girone di ritorno, ci ha permesso di arrivare in finale playoff (per poi chiedere il ripescaggio in serie B) e di vincere questo campionato. Resta un’impresa del tutto straordinaria". Alle parole di stupore e gioia del tecnico Petrolati si accodano quelle del presidente Tiziano Tarsi: "Un gruppo che nasce dalla C2 fino ad arrivare qui, è eccezionale veramente. Ormai ci siamo, cercheremo di farla al meglio". Una stagione nata con Lorenzo Purgatori in panchina (Diego Petrolati sceglie un anno sabbatico). La sua avventura, però termina dopo cinque giornate, fino al derby con il Corinaldo (8-8) che va ad aggiungersi a tre vittorie, una sconfitta e un secondo posto in classifica. Poi il cambio di guardia: nonostante i risultati la squadra rivuole mister Petrolati, la società acconsente, il resto è storia: l’Audax Senigallia "se ne va in A2". I verdetti della serie B girone D: Cus Ancona ai playoff dove affronterà il Rieti, in una doppia sfida d’ andata e ritorno (l’altro playoff Grifoni-Recanati). Salvo il Corinaldo. Playout per il Cus Macerata. Retrocedono il Cerreto d’Esi, il Gadtch e il Sangiorgio.

Alice Mazzarini