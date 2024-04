Il Moie Vallesina fa festa. Osimo Stazione ultimo

STAZIONE

1

MOIE VALLESINA

2

STAZIONE: Bottaluscio, Strologo (24’ st Coppi), Rinaldi, Kaba, Pizzuto, Staffolani, Gyabaa, Polenta (42’ st Gasparrini), Giuliani, Pesaresi (26’ st Gelli), Karalliu (20’ st Camilloni). All. Busilacchi.

MOIE VALLESINA: Barigelli, Gregorini, Serantoni, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli (29’ st Pandolfi), Mosca (42’ st Druzhbliak), Pieralisi (39’ st Rossetti), Costantini, Bonvini (24’ st Paolucci). All. Rossi.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 1’ Pieralisi, 55’ Rinaldi, 62’ Balducci.

Il Moie Vallesina si tiene stretto il secondo posto in coabitazione con i Portuali espugnando Osimo Stazione. Ancora una sconfitta per i locali con la squadra della frazione osimana che scende all’ultimo posto col MondolfoMarotta. Doccia fredda per i padroni di casa che dopo 1’ sono già in svantaggio con il gol di Pieralisi che anticipa tutti in area. Nella ripresa, dopo aver invocato invano sul finire del primo tempo un rigore per una spinta su Giuliani, il pareggio della squadra di Busilacchi con con un gran tiro dalla distanza di Rinaldi. Ma dopo una manciata di minuti Balducci firma il gol vittoria per gli ospiti.