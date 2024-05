Il Museo Omero ospita: "I racconti del mare", progetto di ArteScienza

Sarà presentato oggi (ore 16.30) al Museo Omero di Ancona ‘I racconti del mare (‘The Sea Tales’) - ArteScienza per Comunicare l’Oceano’, progetto promosso dal Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, dallo stesso Museo Omero e dal liceo artistico Mannucci. Nell’occasione verrà inaugurata l’installazione ‘Circolare’, realizzata dai ragazzi del Mannucci. Si tratta di una tartaruga marina imbalsamata, di cui viene raccontata la storia (venne ritrovata morta nel 2023 sulla spiaggia del Passetto), che resterà in esposizione fino all’8 settembre. L’evento, per il quale è stato chiesto il patrocinio dell’Ocean Decade delle Nazioni Unite, è inserito nel programma di ‘Tipicità in blu’.