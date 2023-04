"Il nostro gin rigorosamente made in Marche"

A quasi 5 mesi dalla prima distillazione, il primo gin artigianale della Vallesina JGin di Michele Campana e Laura Durastanti conquista il terzo posto all’International Wine & Spirit Competition di Londra, nella categoria più prestigiosa riservata al distillato di ginepro, quella del London Dry gin. Si tratta della stessa competizione vinta due volte dal Verdicchio Balciana. JGin è il primo London Dry artigianale interamente made in Marche: tutti gli ingredienti utilizzati per la sua preparazione sono rigorosamente a km Zero.