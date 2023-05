Il Palio vince sul maltempo Minore scippato da coetaneo

Palio di San Floriano di Jesi con gli occhi puntati al cielo per via del maltempo ma con una buona partecipazione di pubblico. Non è mancato anche uno scippo, sabato poco dopo le 19 lungo corso Matteotti, all’altezza dell’incrocio con via Mazzini. Due gruppi di minorenni, italiani, stavano camminando verso l’Arco Clementino, quando un ragazzino, forse complici i suoi amici, avrebbe sfilato il portafogli a un coetaneo che lo precedeva. Improvvisamente il fuggi fuggi con il gruppo vittima dello scippo che ha iniziato a rincorrere i fuggitivi che però erano più veloci. Disperato il ragazzino che si è visto rubare il portafogli dove custodiva i suoi risparmi e qualche ricordo.

La rievocazione storica ieri dopo un pomeriggio in cui la pioggia ha concesso una tregua è giunta al suo epilogo: il corteo storico con ospiti da tutta Italia, la Gara Equestre a Portavalle, la corsa della Campana da piazza Colocci e poi la serata finale in piazza Federico II. "Il tempo non è stato clemente quest’anno – commentano dall’Ente Palio – ma il tutto è andato comunque avanti. Non possiamo fare a meno di ringraziare il pubblico, numeroso e partecipativo anche quando diluviava, dimostrando un grande attaccamento al Palio e alla città. Vedere un centro pieno, una distesa di ombrelli, persone che incitavano i nostri soci coinvolti negli spettacoli e nelle competizioni anche sotto dei veri e propri acquazzoni è motivo di orgoglio e ci dà la forza di continuare senza perderci d’animo".