Il panificio Lucci ristruttura e si allarga. Una delle attività storiche della città inaugura la sede di via Giordano Bruno dopo che la proprietà ha effettuato una serie di lavori per migliorare sia il punto vendita che il forno. Un’attività artigianale che è un punto di riferimento per Ancona e non soltanto per il quartiere, forte dell’altissima qualità dei suoi prodotti: la ‘filetta’ Lucci è molto apprezzata dagli anconetani. Il forno è stato aperto nel 1960 e da allora le generazioni successive della famiglia Lucci stanno garantendo continuità e lo fanno in una zona particolare, rappresentando un vero e proprio presidio. La cerimonia di inaugurazione del panificio rinnovato è fissata per questa mattina (ore 10,30) nella sede di via Giordano Bruno.