Il paradiso nelle viscere della terra: spettacolo sulle Grotte di Frasassi

"Alla scoperta del paradiso nelle viscere della terra". Il paradiso in questione sono le Grotte di Frasassi.

A loro è dedicato il monologo multimediale che sfida tempo e spazio per far vivere al pubblico attraverso parole, immagini e video, l’emozione e l’avventura provata del gruppo di giovani marchigiani che nel 1971 scoprirono questa meraviglia della natura.

Lo si potrà vedere e ascoltare stasera (ore 21.15, ingresso 12 euro) al Teatro Valle di Chiaravalle e il 15 febbraio (ore 18) al Ridotto delle Muse di Ancona. Per prenotazioni o informazioni: info@teatroclaet.it e 3287310369 (WhatsApp). Realizzato dalla compagnia Claet APS, lo spettacolo vede in scena Diego Ciarloni, che ha curato anche la regia.

La parte tecnica e l’aiuto regia sono affidati a Simona Paolella, Erika Giorgetti, e Ugo Eugeni. Ciarloni parla di "una scoperta straordinaria ai limiti dell’immaginazione, una storia di amicizia e coraggio che conquista e commuove, un’esperienza unica e irripetibile, fatta di caparbietà e tenerezza che esplora il più profondo degli abissi, quello della sete di scoperta e avventura dell’uomo".

"Una lezione di vita per tutti – conclude –, ma soprattutto per i ragazzi di oggi e di domani, che dimostra che credere in sé stessi e in ciò che si fa conduce, prima o poi, verso traguardi eccezionali".