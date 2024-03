Il paradosso Cardiopatica, intervento "vietato"

Cardiopatia congenita, rifugiata ucraina portata d’urgenza a Torrette e poi costretta a un viaggio in ambulanza fino all’ospedale toscano di Massa per essere trattata. Il caos in cui versa l’area cardiochirurgica dell’ospedale regionale di Ancona continua a creare situazioni per certi versi paradossali, nonostante l’alta qualità del Lancisi. A pagarne le conseguenze ieri è stata una 48enne che nel 2022 è fuggita dall’Ucraina dopo l’aggressione russa del 24 febbraio e dopo varie peripezie è stata accolta a Senigallia. La donna è stata già seguita in passato da Torrette, ma a causa delle vicissitudini in seno alla Sod (struttura operativa dipartimentale) della cardiochirurgia pediatrica non è stato possibile intervenire. La competenza dei casi congeniti, anche adulti, è dell’area pediatrica e in quel reparto la 48enne è sempre stata seguita. Dall’autunno scorso, tuttavia, una disposizione dell’ormai ex primario, il dottor Marco Pozzi – a cui non è stato rinnovato l’incarico – ha imposto che i cardiochirurghi operativi nella pediatrica di Torrette non possano effettuare interventi. Una disposizione che resterà in vigore ancora per poche settimane visto che il contratto con Pozzi scadrà e soprattutto la settimana prossima è fissata la prova d’esame per i tre candidati per il primariato alla guida del reparto.

In questi mesi, da ottobre a oggi, la cardiochirurgia pediatrica di fatto ha chiuso i battenti e l’azienda ha dovuto stipulare un contratto di collaborazione a tempo con l’ospedale di Bologna. Niente interventi e solo ordinaria amministrazione per la cardiochirurgia pediatrica. Fino a ieri, quando alla poveretta è toccato affrontare anche un lungo e scomodo viaggio in ambulanza fino a Massa, accompagnata da uno degli ormai pochissimi cardiochirurghi pediatrici rimasti in servizio a Torrette. Una storia drammatica quella della 48enne, afflitta da una cardiopatia congenita, impossibilitata alle cure in Ucraina, sola in Italia e adesso in cura in un ospedale a 400 chilometri da casa.

p.cu.