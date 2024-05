Il Parco Zoo partecipa al nuovo Falcomics

Detto, fatto. Dopo l’anticipazione al Carlino del direttore artistico del festival, Gianluca Del Carlo, anche il Parco Zoo Falconara abbraccerà l’edizione 2024 del Falcomics, in partenza domani e pronta ad attirare, per tre giorni consecutivi fino a domenica, migliaia di visitatori in centro, ma non solo, da ogni angolo d’Italia. Il giardino zoologico marchigiano realizzerà giochi a tema, per sancire la prima storica partecipazione alla manifestazione dedicata ai mondi comics, games e cultura pop. Sarà infatti presente, in piazza Mazzini, uno stand del Parco, dove adulti e ragazzi potranno cimentarsi in un quiz sugli animali provenienti dai cartoni animati. Tre i livelli da superare, aumentando di volta in volta il grado di difficoltà. Solo i più preparati riusciranno ad arrivare alla fine e vincere un biglietto d’ingresso omaggio allo zoo. Per rendere il gioco ancora più divertente la sfida è aperta a singoli ma anche ai gruppi. I bambini riceveranno un gadget da portare a casa: un origami indovino sugli animali da costruire e colorare. A condurre le attività sarà lo staff didattico scientifico del Parco Zoo che mostrerà anche affascinanti reperti, come il cranio della zebra, del ghepardo e del mandrillo, l’uovo e le piume di struzzo, l’artiglio della tigre e le corna dello yak. Lo stand sarà aperto al pubblico da domani, dalle 14 alle 20, sabato 25 e domenica 26 maggio dalle 11 alle 20. Tutti coloro che si fermeranno alla postazione riceveranno un buono sconto del 20 per cento per l’acquisto online del biglietto d’ingresso allo zoo, valido fino al prossimo 2 giugno. E non è finita qui: perché il giardino zoologico marchigiano si trasformerà anche in un set fotografico per memorabili e insoliti scatti ai cosplayers, persone mascherate che vivranno un’esperienza indimenticabile "accanto" agli animali curati e accuditi quotidianamente, con passione e professionalità, dal Parco Zoo Falconara.