Il Pd: "Le proposte di rilancio sono vuote"

Qualche settimana fa è andato in scena al centro commerciale Le Ville un incontro per discutere le strategie di riqualificazione del parco Robinson di via Sardegna e, più in generale, di rilancio di Palombina Vecchia. Iniziativa promossa dall’amministrazione. Una circostanza, questa, che ha determinato una reazione politica del Pd, che si è intestato la battaglia: "Proprio un anno fa il Pd presentava una mozione sulla situazione di degrado del quartiere e sul parco Robinson, per segnalare l’urgenza di manutenzione sia dell’area verde che delle vie del quartiere, compressa via Sardegna che è fonte di pericolo per le auto che vi transitano in quanto molto stretta e senza segnaletica orizzontale", hanno scritto i dem, secondo i quali il quartiere "è abbandonato da questa amministrazione ed utilizzato solo per fare cassa. Lo vediamo dai marciapiedi ridotti in condizioni pietose con gli anziani costretti a camminare in mezzo alla strada, dalle mura di contenimento che si stanno sbriciolando per la mancanza di manutenzione, dalle condizioni del parco senza degli attraversamenti pedonali decenti e illuminazione". Accuse anche sul taglio degli alberi e l’assenza di spazi d’aggregazione. Per il Pd, l’incontro è stato "un tentativo vano e vuoto dopo le forti critiche mosse dal nostro gruppo".