Il primo consiglio comunale è stato fissato per il 3 giugno

Una settimana esatta. Una settimana esatta alla convocazione del primo consiglio comunale della seconda legislatura Signorini. Il riconfermato sindaco ha comunicato ufficialmente di voler riunire la seduta per la giornata di sabato prossimo (3 giugno) alle 10, nella sala consiliare del Castello.

Piuttosto ‘scontato’ l’ordine del giorno, con "elezioni amministrative 2023, convalida degli eletti" che costituisce il primo punto. Si procederà con l’elezione del consigliere straniero aggiunto e con quella del presidente del consiglio comunale. Quindi il giuramento del sindaco. La stessa, a quel punto, procederà con la comunicazione dei componenti della Giunta comunale. Per la quale, ancora, non ci sarebbe la quadra definitiva. Se appaiono certi i nomi di Ilenia Orologio (Direzione Domani) e Raimondo Baia (Falconara 2028), nelle liste più votate Falconara in Movimento e Uniti per Falconara sono in corso attente e lunghe riflessioni.

Chi si aspettava la nomina ufficiale già in questa settimana, infatti, sarà rimasto deluso. In quota Fim, tra i nomi che circolano con più insistenza, quelli di Romolo Cipolletti e Valentina Barchiesi (uscenti assessori) e Luca Cappanera (uscente presidente del Consiglio).

In quota Upf, invece, i più indiziati sono Giorgia Fiorentini, Marco Giacanella ed Elisa Penna (quest’ultima per la Lega). Se ne saprà di più nei prossimi giorni, magari la domenica entrante porterà consiglio alle civiche di maggioranza, prima delle decisioni definitive della Prof. In chiusura di seduta avrà luogo anche l’elezione dei componenti della Commissione elettorale comunale.

Giacomo Giampieri