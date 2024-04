Il prof Alfredo Luzi racconta l’opera di Franco Scataglini

E’ dedicato al grande poeta anconetano Franco Scataglini il nuovo appuntamento con "Ancona incontra", rassegna organizzata dalla sezione dorica di Italia Nostra. Oggi (ore 17) nel Teatrino San Cosma, nell’omonimo largo, l’ospite sarà Alfredo Luzi, già ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Macerata, saggista, ‘visiting professor’ in molte università straniere, uno dei primi a valorizzare l’opera di Scataglini. In tempi recenti è stato pubblicato il volume "Franco Scataglini, tutte le poesie" che per la prima volta raccoglie l’intera produzione di uno dei massimi poeti del Novecento italiano.