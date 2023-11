Il progetto della scuola Montessori è ancora odierno per la chiesa

L’auditorium Oriana Fallaci di Castelferretti, sabato scorso, ha accolto un incontro per parlare del lavoro fatto dalla scuola media Montessori. Sono stati proiettati due video, realizzati diversi anni fa, in occasione dell’intervento di restauro degli affreschi della chiesa di Santa Maria della Misericordia. Per questo lavoro era stato assegnato alla scuola il ‘Premio Rotondi ai salvatori dell’arte’, riconoscimento conferito dal Comune di Sassocorvaro a chi si impegna nella salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in memoria di quanto fatto per la protezione del patrimonio artistico dal soprintendente Rotondi durante la Seconda Guerra mondiale. "È stato quindi un ricordo, un ringraziamento e anche uno stimolo nuovo per cercare di mantenere gli affreschi e tramandarli alle generazioni future", ha detto la presidente dell’associazione Pro Castelferretti. All’incontro hanno preso parte l’assessore alla Cultura Marco Giacanella, gli autori dei filmati, i docenti Laura Carrera e Luigi Tonelli e l’architetto Giovanni Angelelli, che aveva partecipato ai lavori di restauro della chiesa. L’alta qualità dei filmati rimane come importante documentazione sullo stato degli affreschi prima e dopo dei lavori del 1996 e del 1998. L’occasione, però, è stata buona anche per fare il punto sulla necessità di ulteriori lavori al tetto, la sistemazione di due pannelli affrescati e il controllo dell’umidità. L’assessore Giacanella ha riferito che "sono state eseguite delle sistemazioni sul canale del tetto per evitare le infiltrazioni di acque piovane nella adiacente sagrestia, come successo la scorsa domenica, oltre al recente invio del progetto della sistemazione del tetto alla Soprintendenza, per il quale ci sono dei fondi già messi a disposizione dal Rotary Club Falconara". Dal 2022 il Comune ha attivato l’Art Bonus per raccogliere i fondi necessari al restauro degli affreschi.