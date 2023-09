Il programma con gli orari e tutti i luoghi: la guida di oggi

Ecco il programma dettagliato di oggi con orari e luoghi.

Ore 9-10Messa presso la Cattedrale di San Ciriaco

Ore 10-11Deposizione corona con corteo in mare al porto

Ore 10-23Mostra-mercato prodotti legati al mare e alla navigazione - Piazza Cavour

Ore 17-18:30Talk show e cooking show a cura dell’Associazione Cuochi Marche “La stagionalità dei prodotti della pesca locale” - Piazza Roma

Ore 18-21Giochi tradizionali in legno “Circolodobus” - Piazza Roma

Ore 18:30-20Spettacolo artista di strada: “Sax-HO! Orchestra” – clown contemporaneo e musicale, giocoleria comica e creativa, free improvisation music. Due repliche inizio ore 18:30 e ore 19:30 in Piazza Roma

Ore 19-20Spettacolo di burattini “Teatrino Pellidò” a cura di Vincenzo di Maioin piazza Cavour

Ore 18-23Dj set con “La Regina” all’unisono in tutti i locali di Piazza del Plebiscito

Ore 22 Spettacolo pirotecnico al porto antico

In occasione della Festa del Mare, inoltre il Museo Archeologico Nazionale delle Marche ha organizzato un’apertura straordinaria serale per oggi. Il Museo sarà quindi aperto dalle 8.30 alle 23.30, con accesso gratuito per la Domenica al Museo (prima domenica del mese).