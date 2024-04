Il "Puccini segreto" verrà svelato grazie alla Madama Butterfly

Per il centenario Pucciniano (1924-2024) a Osimo quest’anno c’è una grande occasione, fare un viaggio alla scoperta della personalità e delle opere del grande compositore, illustrate e svelate in un ciclo di incontri, con esempi musicali, video e ascolti. Il tutto sotto la guida sapiente del maestro Guido Ricci. Il ciclo di appuntamenti di grande successo di pubblico è già iniziato. Dopo le serate dedicate a "La Bohème", "Tosca" e "Manon Lescaut", oggi è tutto dedicato a "Madama Butterfly". Sarà svelato il "Puccini segreto". In calendario poi ci sono altri due appuntamenti: domenica 19 maggio quello per "La fanciulla del West" e venerdì 14 giugno l’ultimo dedicato a "Turandot".

Il centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini rappresenta un’occasione per commemorare e ripercorrere la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori italiani della storia. Le sue opere, ancora oggi, continuano a essere rappresentate sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, celebrando lo straordinario valore artistico delle sue composizioni.

Puccini è unanimemente riconosciuto per la sua straordinaria abilità nella creazione di intense e drammatiche opere liriche, capaci di rapire gli spettatori con la bellezza delle sue melodie e armonie. La musica del maestro non smette di far sognare intere generazioni di appassionati e la sua eredità musicale resterà un contributo immortale all’arte dell’opera. L’appuntamento è sempre nel gioiello cittadino del teatro La Nuova Fenice alle 17.30. L’ingresso è libero.