"Il sindaco cade sul vigile ambientale"

"Esalazioni, il sindaco Stefania Signorini ‘cade’ anche sul vigile ambientale". Lo sostengono i consiglieri di minoranza Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti per Falconara) e Lara Polita (Cittadini in Comune). "Presente già nel programma elettorale del 2018 – dicono –, questa figura è rimasta una promessa. La scusa? La stessa della mancata istituzione del vigile di quartiere: insufficiente personale in forza alla polizia locale". Per Baldassini, "se la figura del vigile ambientale fosse stata istituita a suo tempo, e non solo a chiacchiere, oggi si avrebbe probabilmente un quadro molto più chiaro sulla provenienza delle forti esalazioni industriali". In Consiglio comunale, il 29 dicembre, durante la discussione del Documento unico di programmazione, Polita aveva fatto notare, tra l’altro, che in esso si parla di "potenziamento di figure mai istituite, come se – invece – esistessero davvero, senza che la maggioranza si renda neppure conto della ridicolaggine di simili svarioni. Tant’è che, appunto, la stessa ha approvato il Dup senza batter ciglio, mentre l’opposizione tutta rimaneva allibita di fronte a una simile prova di negligenza e di superficialità".