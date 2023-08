Il sindaco: "Estate col botto, ecco i fuochi"

"I tradizionali fuochi di Ferragosto, il clou di una splendida estate per la spiaggia di Falconara. Ma la formula vincente, sin qui, è stata la capillarità degli eventi su tutto il territorio. Le Miniolimpiadi? Ci stiamo lavorando...". Il sindaco Stefania Signorini a tutto tondo, tra anticipazioni e bilanci di una stagione "rovente" che, tra poco meno di due settimane, vivrà la manifestazione più attesa e sempre partecipata da migliaia di persone, anche da fuori comune. "Mi preme sottolineare che se abbiamo una spiaggia viva, bella e piena, lo dobbiamo molto ai nostri operatori balneari che negli anni hanno saputo riqualificare le strutture e garantire un’offerta turistica di grande rilevanza – il plauso della prof - Questi imprenditori, che ringrazio, hanno avuto capacità e lungimiranza nell’investire e nel proiettarsi verso il futuro, nonostante alcune incertezze come nel caso della Bolkestein (direttiva per la quale le concessioni dovrebbero essere messe all’asta, ndr). Non dimentichiamoci una ristorazione d’eccellenza e stabilimenti in grado di assicurare servizi, comfort e sport".

Guardando avanti, e guardando al ‘Sanzio’, per Signorini sarà importante l’attivazione delle nuove rotte domestiche (Milano, Napoli e Roma) ed estere (Amsterdam, Bucarest, Barcellona e Vienna) per intercettare una fetta di turisti più ampia: "Onestamente, confrontandomi con i balneari, noi di stranieri ne abbiamo anche quest’anno. Ma con un aeroporto a pieno organico saremo in grado di avere un flusso incoming considerevole". Poi un cenno allo spettacolo pirotecnico: "C’è una città già in fermento", assicura. Save the date: martedì 15 agosto, al solito. Da domenica 13, invece, il via alla festa del mare, con le processioni in acqua e a terra, fino ai fuochi a ridosso della mezzanotte del 15. "Diciamo che lo spettacolo delle fontane danzanti della scorsa settimana è stato un antipasto", continua il sindaco. "Più in generale, se mi chiedete un bilancio parziale, posso dire che gli eventi predisposti in tutta la città ci stanno permettendo di movimentare e rivitalizzare Falconara. Dagli appuntamenti teatrali a quelli per bambini, passando per la musica, la cultura, l’arte".

Domanda d’obbligo: torneranno le Miniolimpiadi, sospese nel 2020 causa Covid, di cui si parla molto? "Ci stiamo lavorando e vorremmo riunire a breve il comitato organizzatore. È un appuntamento che sa coniugare inclusione, sport e socialità. A nostro avviso: manifestazione irrinunciabile". Molto soddisfatto anche l’assessore a cultura e turismo, Marco Giacanella, secondo il quale è l’estate del "connubio e perfetto equilibrio tra divertimento ed eventi culturali. Una menzione agli uffici, che con professionalità, dedizione e raccordo tra amministrazione e associazioni, hanno predisposto un cartellone di livello". Che continua.

Giacomo Giampieri