Il sindaco Silvetti: "Era imprevedibile. Ma siamo pronti". Lavori a Mezzavalle

Venerdì scorso gli operatori della baia hanno avuto un incontro in Comune per discutere, tra l’altro, del problema viabilità. E’ stato anche consegnato loro un questionario per poter verificare le molteplici necessità legate alle attività ricettive e turistiche e al contempo consentire ai cittadini e ai turisti di godere a pieno la bellezza di Portonovo. L’intento è quello di guardare alla fruibilità per tutti e alla sicurezza del luogo e delle persone: "Ci stiamo impegnando in ogni fronte per essere pronti per l’inizio della stagione balneare che sarà a metà maggio – evidenzia il sindaco Daniele Silvetti – con il raddoppio dei parcheggi privati disponibili che si uniranno a quelli pubblici, con la Zac (Zona a traffico controllato) che sarà attivata nei fine settimana e nelle giornate da bollino nero, con un maggior numero di navette per agevolare gli utenti che vogliono raggiungere le spiagge. Il Comune ha anche stanziato per Portonovo 330mila euro per le manutenzioni e proprio ieri sono iniziati i lavori per il sentiero di Mezzavalle (per lavori di manutenzione da parte dell’Ente Parco del Conero fino al termine degli interventi, sarà vietato l’accesso e il transito sul sentiero di Mezzavalle sud, dal parcheggio sulla Strada Provinciale del Conero fino alla spiaggia.

Si tratta di interventi finalizzati alla riduzione del rischio incendi boschivi, in particolare di manutenzione alla “viabilità forestale” e alla installazione di idranti, ndr). Il nostro obiettivo è quello di garantire la fruibilità e la sicurezza per tutti. Le giornate come domenica non sono prevedibili, un fatto eccezionale con una anticipazione estiva. Non ci si può attivare come ad agosto ma ci stiamo preparando per l’estate. Il Comune, domenica, ha inviato una pattuglia di vigili urbani per regolare il traffico, per sanzionare chi viola il Codice della strada o compromette un sistema naturale importante. Non va dimenticato che Portonovo si trova nel Parco regionale del Conero che va protetto e rispettato. Con la prossima apertura dei parcheggi privati le cose miglioreranno".

Lo scorso anno il Comune aveva iniziato la sperimentazione della Zac raggiungendo comunque l’obiettivo di non avere file di auto, in attesa di trovare un posto libero, facendo così respirare la baia e rendendola più vivibile. Anche l’aumento del numero delle navette, dai parcheggi a monte a valle e l’istituzione della linea Stadio del Conero-Portonovo, Sirolo e Numana ha rappresentato un servizio comodo e molto apprezzato.

c.d.