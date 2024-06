Il sindaco vuole chiudere: "Tiong, ora basta annunci"

Sindaco Silvetti, cosa ne pensa del comunicato di Tiong?

"Ho letto le comunicazioni ufficiali, c’è una disponibilità di massima, ma senza un giorno preciso. E questo è un problema, perché il tempo stringe. Mi auguro che con lo studio legale da cui si fa rappresentare Tony Tiong ci possa essere la possibilità di parlare con procura almeno in questa settimana, per avere chiarezza sul pregresso e sulla condizione di salute della società attuale. So che fra massimo quattro giorni la Figc mi scriverà per la competenza riguardo al titolo sportivo e, nel frattempo, sto ricevendo alcuni segnali da parte dell’imprenditoria locale e non solo, per quelli che potrebbero essere eventuali avvicendamenti o interventi in prima persona di altre figure che stanno seguendo direttamente la questione".

Ha parlato anche con il ministro Abodi?

"Velocemente, gli ho presentato la situazione. Soprattutto ci sentiremo con la Figc per avere indicazioni precise su quelli che sono gli adempimenti ma anche i tempi per poter svolgere tutte le operazioni utili all’Ancona per essere iscritta alla serie D".

C’è la possibilità che si vada incontro a un periodo con due società calcistiche che rappresentano Ancona?

"La città di Ancona e la sua amministrazione non possono che riconoscere una società e una soltanto. Dovrà essere fatta chiarezza sulle procedure da seguire. Al momento assisto solo a delle parole, a degli annunci che non si concretizzano in nessun appuntamento e, soprattutto, in nessun atto concreto. Ho chiesto all’amministratore delegato di vedere le scritture contabili e la situazione economico-patrimoniale della società e mi ha detto di non avere ancora l’autorizzazione per farlo. Va da sé che io al buio non ho intenzione di andare tanto a lungo. O Tiong e la società attuale danno segnali di vita ma soprattutto di concretezza oppure noi una strada dobbiamo prenderla. Con gli annunci non andiamo da nessuna parte".

Quali opzioni, dunque?

"O l’attuale proprietà vende e cede, e chiaramente chi vuole entrare non vuole rilevare debiti, esposizioni e pendenze che si sono ventilate in questi giorni, oppure dovremo guardare altrove, pur garantendo la serie D, con un nuovo soggetto giuridico e sportivo. Questo dovrà avvenire tutto entro questa settimana e non oltre, per consentire poi la costruzione di una nuova squadra e del nuovo management sportivo e questo può richiedere ulteriori giorni".

Quanto sono concreti gli interessamenti dalle persone che ha incontrato finora?

"Li stiamo verificando in queste ore, stamattina ho avuto già un primo incontro, tra un po’ un altro, al momento anconetani o dell’Anconetano, sono strade parallele che tengo vive perché non voglio precludermi nessuna possibilità".

Giuseppe Poli