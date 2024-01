"Il sistema sanitario ha perso servizi di eccellenza"

"Il nostro sistema sanitario ha compiuto quarantacinque anni e alla luce delle trasformazioni in peggio che ha subìto, ci troviamo ora a non avere più quei servizi che lo rendevano un’eccellenza di questo Paese". È quanto evidenziato dal prof Paolo Sossai, ex primario di medicina interna dell’ospedale di Urbino e docente all’Università di Camerino, durante la presentazione del suo ultimo libro, "Medicina arma di potere", che si è svolta al teatro "Don Bosco" di Fabriano. La manifestazione, patrocinata dal Comune, è stata organizzata dall’associazione culturale e politica "Itidealia". Hanno partecipato alla discussione, oltre al presidente di Itidealia Sandro Carucci, anche Vinicio Arteconi, medico e consigliere comunale di Fabriano, e Beatrice Marinelli, portavoce del comitato pro ospedali pubblici delle Marche. "Proprio perché i dati sono importanti – ha spiegato Sossai –, la loro qualità deve essere certificata da enti e istituzioni nazionali e internazionali. A distanza di 45 anni il nostro sistema sanitario non ha più quei servizi che lo rendevano un’eccellenza. Se a questo dato aggiungiamo che la percentuale di poveri in questo Paese ha raggiunto il 20% della popolazione, tra poveri assoluti e relativi, ci rendiamo conto che almeno il 20% di noi non ha prestazioni sanitarie adeguate".