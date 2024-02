Il sogno di don Giuliano. Ecco i fondi per i lavori: "Le campane di Rosora torneranno a suonare"

Obiettivo raggiunto: le campane di don Giuliano torneranno a suonare. Una storia che il Carlino aveva raccontato a novembre, svelando il sogno del parroco di Rosora (da cinquantacinque anni), don Giuliano Gigli, 95 primavere. Da lì è scattato un tam-tam notevole anche a livello nazionale, che ha portato ai risultati sperati da don Giuliano che, per la causa, si è venduto anche l’auto. "Il mio sogno a 95 anni è di riuscire a sistemare il campanile, così che i miei compaesani possano tornare a ritmare le loro giornate al suono delle nostre quattro campane", aveva confidato al Carlino, spiegando di avere messo in vendita anche l’auto, una Fiat Cinquecento, da cui aveva ricavato i primi 5mila euro. Poi era partita una raccolta fondi a cui ha aderito l’intera comunità e non solo. Il report di quanto è stato di volta in volta ricevuto è scritto in un manifesto all’interno della chiesa. Una gara di generosità per le campane, "simbolo della comunità, della gioia, della vita". Grazie alla grande generosità della comunità (l’importo esatto sfiorerebbe 50mila euro, ma sarà ufficializzato domenica mattina, durante una cerimonia pubblica dopo la festa), all’otto per mille e anche a un contributo della Regione Marche, l’intervento al campanile lesionato dal sisma partirà. Per questo domenica alla festa in paese parteciperà anche il consigliere regionale Marco Ausili, oltre al Comune con il vicesindaco Paolo Bernardini. "Ho venduto la macchina sperando che le campane tornino a suonare prima della mia dipartita", aveva dichiarato il parroco, che ora si sposta tra Angeli e il capoluogo e negli altri Comuni della Vallesina grazie ai suoi concittadini, che lo accompagnano dove serve. Anche dal dentista. "Quando ho terminato la commissione, chiamo qualcuno e come sia un passaggio lo trovo", aveva spiegato. L’appalto è già stato effettuato e il cantiere sulla chiesa di San Michele Arcangelo (1793) di Rosora dovrebbe partire prima di Pasqua. "Sono davvero soddisfatto della risposta della comunità e del fatto che prima di Pasqua potranno partire i lavori – dice don Giuliano –. Confidavo che ci saremmo riusciti e così è stato. Io quelle campane le ho suonate ed è stato un concerto meraviglioso che spero di poter riascoltare presto. Oggi ne suona solo una e coi rintocchi. Ora le quattro campane sono elettrificate e collegate a un pc. Il campanile però presenta crepe e va rinforzato. Non ho visto il progetto, né so di quanti fondi necessitava, ma noi abbiamo raccolto anche più del 30% necessario. Certo, sarebbe da intervenire anche sulla scala in legno che porta fino alle campane, va messa in sicurezza anche quella e spero sia inclusa nell’intervento".