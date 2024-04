Il teatro La Nuova Fenice verso la ratifica di Monumento nazionale

Anche La Nuova Fenice entra nell’elenco dei Teatri Monumenti Nazionali. Opera dell’architetto Gaetano Canedi, fu ristrutturato e riaperto al pubblico nel 1999 dall’Amministrazione Niccoli e poi messo in sicurezza dall’attuale Amministrazione Comunale. Ha ospitato importanti rassegne di teatro, concerti e spettacoli nazionali. Lo scorso anno è stato scelto da Sergio Rubini per girare alcune scene della sua nuova produzione Rai su Giacomo Leopardi. In corso di realizzazione anche il Ridotto, un auditorium con 100 posti a sedere, realizzato negli ex magazzini Campanelli da un’idea dell’assessore alla cultura Mauro Pellegrini. La dichiarazione di monumento nazionale è un particolare riconoscimento, previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. La legge, se sarà approvata anche in Senato, sostituisce una procedura prevista dal Codice. La principale caratteristica di un edificio dichiarato monumento nazionale è di essere inalienabile. La legge prevede che potranno essere dichiarati "monumenti nazionali" altri teatri, a patto che l’edificazione risalga ad almeno 100 anni e con almeno uno di due requisiti: programmazione rivolta ad attività di spettacolo dal vivo ed edificio dichiarato di interesse culturale.