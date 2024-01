Il teatro "Piccolo" diventa grande: rassegna tra cinema e spettacoli

Torna la rassegna di cinema e spettacolo al teatro Il Piccolo. Domani alle 21,15 si comincia con il film "L’ultima notte di amore" per la regia di Andrea de Stefano e l’indomani alla stessa ora sarà messo in scena lo spettacolo teatrale Rosalyn da un testo di Edoardo Erba con Patrizia Giacchetti e Monia Silvestri. Domani sera sarà proiettato il film di Andrea Di Stefano (2023) che vede protagonista Franco Amore interpretato dal grande attore Pierfrancesco Favino.

Lui è un poliziotto all’ultimo giorno di lavoro dopo trent’anni di integerrimo servizio nelle forze dell’ordine. Ha già preparato il discorso d’addio in cui ricorda di non avere mai sparato a nessuno anche se gli incarichi pericolosi non gli sono mancati. L’ultima notte di servizio, fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce, si trasforma nella più lunga, mettendo a rischio il suo lavoro, l’amicizia con il suo collega e l’amore per la moglie, oltre che la sua stessa vita. Ingresso 7 euro, ridotto 6.

Sabato poi sempre alle 21,15 al Piccolo di via San Giuseppe va in scena lo spettacolo della compagnia Teatro Drao & TeatroTre Rosalyn. Eletto lo scorso anno "miglior spettacolo teatrale delle Marche", la piece nasce da un testo di Edoardo Erba, tra i più apprezzati autori italiani. "Rosalyn" è un thriller psicologico, un gioco di specchi violento che non lascia via di scampo per nessuno. Passato e presente si mescolano fino a che la situazione si stravolge. La pièce parla di violenza, sia fisica che psicologica, di oppressione e soprattutto di repressione della nostra vera natura, che d’altronde è la vera fonte di tutte le problematiche di Esther, la protagonista. Biglietto 12 euro, ridotto (under 25) 10.

La rassegna proseguirà poi il 2 febbraio, sempre alle 21,15, con "Gagarine. Proteggi ciò che ami", film drammatico (2020), diretto da Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, con Alseni Bathily e Lyna Khoudri. Il film racconta la storia di Youri ragazzo di 16 anni che, con l’aiuto dei suoi amici, farà di tutto per salvare l’enorme complesso residenziale di Cité Gagarine dalla demolizione, edifici che si trovano vicino a Parigi e dove egli è nato e cresciuto. Dall’alto del suo appartamento, Youri ha sempre sognato di diventare un astronauta. Ma quando trapelano i piani per demolire il complesso, Youri si unisce alla resistenza. Info: sms o Whatsapp 3703686850.

sa. fe.