Il test anti vandalismi: "La vernice speciale funziona"

La giunta ha prorogato l’ordinanza anti-writers fino al 4 marzo prossimo, ma intanto ci sono importanti novità sull’altro fronte correlato al tema, ossia la pulitura delle pareti imbrattate: "Abbiamo effettuato una prova con la ditta che pensiamo di incaricare per riportare il decoro negli edifici pubblici e privati, soprattutto del centro – ha detto l’assessore al decoro, Daniele Berardinelli – Oltre alla pulitura delle parti sporcate da bombolette spray e pennarelli, verrà applicata una vernice speciale a protezione delle pareti in modo di consentire un secondo passaggio ulteriore per rendere vani i vandalismi, facilmente cancellabili. L’esito del test è stato molto interessante, l’efficacia dell’intervento è assoluta e dunque, anche alla luce della valutazione economica dell’eventuale accordo, con un’offerta non così impegnativa, penso si possa passare ai fatti chiudendo il capitolo". Le prove sono state effettuate dalla ditta in molte zone-chiave della città, simboli urbanistici per eccellenza: da piazza Roma a Porta Pia, da via XXIX Settembre al Museo della Città passando per le fontane cittadine.

Dei writers ha parlato ancora il vicesindaco Zinni a cui spetta la delega del contrasto. Lunedì è stata riconfermata l’ordinanza specifica firmata dal sindaco a inizio dicembre: "Si tratta del primo testo sul tema con un senso riparatore – ha detto – Chi sbaglia ha la possibilità di pagare cancellando le scritte a sue spese, altrimenti incapperà in sanzioni amministrative e penali pesanti. Una volta implementato tutto il circuito delle 380 telecamere attive in città all’interno della centrale unica al comando della polizia locale il contrasto al fenomeno dei vandalismi assumerà una piega diversa".