Il trio Sonic Rum questa sera protagonista al Bar Franco

Per molti è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile del fine settimana. Stiamo parlando della serata al Bar Franco dei fratelli Rossi di Ancona, in via Palestro. Anche oggi in tanti si ritroveranno nel locale già a partire dalle ore 19, ora d’inizio del super apericena, noto per la sua ‘abbondanza’. Alle ore 21.30 scatterà l’ora della musica dal vivo, con relativi balli. Oggi si potrò ascoltare il trio Sonic Rum, composto da Andrea Gagliardini (tastiere e campionatori), Gioia Paoletti (voce) e Ivan Batistella (chitarra). Per la prenotazione dei tavoli si possono chiamare i numeri 3473141752 e 3393273440.