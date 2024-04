"Il turismo sostenibile per vincere le sfide"

Uno dei primi motivi per cui il turista, italiano e straniero, sceglie la vacanza sul Conero è perché può praticare sport, non agonistico, nel verde e confrontarsi con una vacanza che non è solo sole e mare. Il dato esposto dalla Confcommercio di recente ha dato un’ulteriore spinta in tale direzione in vista non solo della stagione estiva 2024 che sta per cominciare, ma anche per destagionalizzare l’offerta fino a ottobre. "La promozione del turismo nell’area protetta è demandata alla Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito – afferma il presidente dell’ente Parco del Conero Luigi Conte che ha rappresentato il Parco del Conero alla recente quarta edizione degli Stati Generali del Turismo promossa a Castelfidardo dalla Confcommercio Marche Centrali -. Come accaduto recentemente anche a Londra, ma se vogliamo davvero, come rimarcato dagli organizzatori, promuovere un’idea comune per trasmettere i valori del turismo della nostra regione, va tenuto in grande considerazione il cluster del turismo sostenibile e del turismo lento, quello che ha a cuore la conservazione ambientale, la sua tutela e la valorizzazione del territorio perché i numeri di questo tipo di motivazione al viaggio sono in grande crescita e dobbiamo essere sempre più pronti con un’offerta coerente, con servizi adeguati con una proposta condivisa. Penso alla recente inaugurazione della Ciclovia del Conero con il Comune di Ancona, al lavoro che stiamo portando avanti con i comuni e i servizi che eroghiamo attraverso il nostro Centro visite Parco del Conero per far sì che fruire del territorio del Parco sia sicuro e piacevole per grandi e piccoli".

Proprio al Centro visite è in corso fino a domenica il 65esimo corso nazionale di formazione per insegnanti "Conero, una montagna sul mare" del Cai - Club Alpino Italiano con 50 frequentatori provenienti da 12 regioni. Stamattina "La biodiversità del bosco del Parco del Conero" è protagonista nella trasmissione di UnoMattina in onda su RaiUno con il direttore Marco Zannini che farà il punto sulla fruizione corretta dei sentieri rispettando le prescrizioni e tutelando la propria sicurezza, quella della flora e fauna. Il mondo della ricerca si incontra sempre stamattina ma a Camerano per discutere sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio ipogeo.

Silvia Santini