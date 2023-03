"Il tutor è stato spostato ma non è ancora attivo"

"Sono in corso i lavori di installazione del nuovo Sistema informativo per il controllo della velocità sulla Variante alla Statale 16, quindi al momento non è attivo. Quando il tutor verrà rimesso in funzione, voglio essere molto chiaro, daremo adeguata comunicazione". Così il comandante della Polizia locale di Falconara, Luciano Loccioni, chiarisce in merito al dispositivo che era stato rimosso negli scorsi mesi dalla Variante alla SS16 e che ora sta trovando una nuova collocazione lungo lo stesso tratto. Non cambierà la direzione, ovvero da Senigallia verso Ancona. Ma allora, quali differenze rispetto al passato? Negli ultimi anni la prima porta si trovava dopo il viadotto in uscita dalla raffineria Api, in uno spazio verde all’altezza dello svincolo per Case Unrra. La seconda, invece, subito dopo il ponte e nella medesima posizione del celeberrimo "autovelox della discordia" (per capirci: quello delle oltre 40mila multe staccate nell’estate 2019). Ora invece il luogo di installazione di entrambe le porte è stato anticipato più "a nord", a ridosso del sito produttivo. La prima porta si troverà appena imboccato il viadotto, sulla destra, a margine della carreggiata. La seconda a distanza di oltre chilometro, dalle prime indiscrezioni pare addirittura a un chilometro e mezzo. Lo spostamento del tutor si era reso necessario per due ragioni: la scadenza al 31 dicembre 2022 del precedente contratto con la società preposta e al contempo la necessità di rivederne la posizione, in considerazione che sulla Variante sono in corso i lavori di ampliamento per la Strada Statale 16. Tant’è che in quel tratto la velocità è già rallentata, per ovvi motivi, visti i cantieri. "La nostra intenzione – precisa il comandante Loccioni – è di tutelare la sicurezza degli utenti stradali e dei lavoratori, regolando l’andatura dei mezzi nel tratto che precede le aree di intervento". Tratto in cui, una volta riattivato il tutor, verrà calcolata la velocità media di 70 chilometri orari.

g. g.