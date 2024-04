Il viaggio musicale della Form parte da Berlino

Parte da Ancona il viaggio musicale della FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana nella Prussia dell’Ottocento, fra Classicismo e Romanticismo. ‘Berlino’, titolo del nuovo programma, debutta stasera (ore 21) al Teatro Sperimentale di Ancona, in collaborazione con il Comune, la Società Amici della Musica ‘Guido Michelli’ e l’Università Politecnica delle Marche). Il pubblico potrà ascoltare opere di tre grandi compositori tedeschi, legati alla capitale dell’allora Regno di Prussia: Robert Schumann, Carl Maria von Weber e Felix Mendelssohn. Sul podio torna Diego Ceretta, Direttore Principale dell’ORT-Orchestra della Toscana. Il maestro (classe 1996) è tra i giovani direttori italiani più promettenti della sua generazione. Nel ruolo di solista c’è il clarinettista Kevin Spagnolo, vincitore del primo premio del prestigioso Concorso di Ginevra nel 2018, a soli 22 anni, abituato ad esibirsi in tutta Europa, sia da solo al pianoforte sia in gruppi di musica da camera, con quartetto d’archi e con altri strumenti a fiato. Il concerto si apre con ‘Ouverture, scherzo e finale’, Op. 52 di Schumann, una composizione unica e originale nella forma, che non corrispondeva alla struttura dei generi musicali tradizionali e, il compositore, decise di nominarla con la semplice elencazione dei tre movimenti. Sabato (ore 21) il concerto sarà replicato al Teatro Pergolesi di Jesi.