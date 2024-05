Il virologo Clementi col suo primo romanzo:: "L’ultimo maestro"

Il virologo e scienziato jesino Massimo Clementi, dopo decine di pubblicazioni scientifiche internazionali, testi per gli studenti di medicina e libri divulgativi, debutta con un romanzo: "L’ultimo maestro" che presenterà sabato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

"L’idea di scrivere un romanzo – spiega - è nata quando, studiando la storia della mia disciplina, mi sono imbattuto in una misteriosa epidemia inglese avvenuta oltre 500 anni fa. L’ho messa insieme con la meravigliosa avventura del rinascimento di quegli anni, le scoperte di nuovi mondi e ho pensato al romanzo come modo ideale di raccontare tutto. Edward James Marcus, il protagonista, è un personaggio di fantasia che rappresenta il mondo medico di quel tempo, privo di armi efficaci per vincere grandi sfide. Ma egli si sente pure uomo del rinascimento. Tutto quello che avviene attorno a lui gli offre la spinta per agire".