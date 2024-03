Imbottito di cocaina e arrestato. Attendeva il contatto per lo spaccio

Si aggirava in via Flaminia come se cercasse qualcuno ma quel qualcuno non arrivava.

Su e giù per la strada, a piedi, quando non abitava nemmeno da quelle parti.

Un atteggiamento sospetto che ha colpito una pattuglia del radiomobile che venerdì scorso ha trovato un 24enne italiano con 3 etti e mezzo di droga. Era pomeriggio quando il giovane è stato visto dai militari, camminava senza una meta e alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato. I carabinieri gli hanno chiesto i documenti poi, non avendo una giustificazione sul fatto perché si trovasse sulla Flaminia, la pattuglia ha proceduto ad una perquisizione e del 24enne. In una tasca del giubbetto aveva un involucro con dentro un pacchetto pieno di cocaina: in tutto 322 grammi.

Andando ancora a fondo nel controllo hanno trovato altra droga, tre dosi sigillate da 5 grammi l’una sempre di cocaina ed oltre 1.400 euro in contanti, suddivisi in banconote da diverso taglio. La somma di denaro era verosimilmente il ricavato di dosi già vendute.

Per il giovane è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il 24enne è stato portato in caserma, al comando provinciale della Montagnola, per le procedure di rito, poi è stato portato in carcere a Montacuto in attesa dell’udienza di convalida. I carabinieri si trovavano nella zona dell’arresto per un controllo del territorio finalizzato proprio alla prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti.

Passando con l’auto di servizio hanno visto il giovane prima stazionare lungo la strada, poi spostarsi più avanti e infine tornare al punto di partenza. Tornando su via Flaminia era ancora lì, da solo, e questo è sembrato strano ai carabinieri che, seguendo il loro intuito, hanno avuto ragione. L’arrestato dovrà ora chiarire da chi ha preso la droga e anche a chi era diretta. Potrebbe essere solo un piccolo pusher di una catena dello spaccio ben più ampia. Le indagini sono ancora in corso.

ma.ver.