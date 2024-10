Immanuel Casto allo Sperimentale con il suo monologo metacomico

Il ‘Casto Divo’ porta ad Ancona il suo primo monologo metacomico "Non Erano Battute". Parliamo di Immanuel Casto, che nell’ultimo anno ha girato il paese con 39 repliche, molte delle quali esaurite in prevendita, e oltre 8000 spettatori. Il 21 novembre sarà al Teatro Sperimentale, per uno spettacolo organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita): posto unico numerato 19,55 (diritti di prevendita inclusi). Manuel Cuni (questo il suo vero nome), si muove da sempre fra teatro e musica. Nel 2002 si trasferisce a Bologna, e dopo aver lavorato in ambito teatrale, due anni dopo comincia il suo progetto musicale nelle vesti di Immanuel Casto. Cinque anni di carriera vissuti su YouTube, collezionando milioni di visite.