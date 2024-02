Impazzano le feste di carnevale. Al Mamamia ecco il "Random"

Impazza il carnevale nei locali di Ancona e provincia.

Tante le serate ‘a tema’ che il popolo della notte potrà vivere in un’atmosfera più festosa e allegra che mai.

Il Mamamia di Senigallia ripropone un suo classico, ‘Random’, la ‘festa a caso’, ma stavolta nella ‘Carnival edition’. Coloro che si presenteranno con i migliori ‘vestiti a caso’ saranno premiati con tanti gadget ufficiali (t-shirt, occhiali e tanto altro). Anche la musica rispetterà lo spirito dell’evento, visto che i dj pescheranno in modo casuale tra i più grandi successi di tutti i tempi, passando da un genere all’altro.

Il Nyx di Ancona, in via Primo Maggio, presenta invece il suo noto format ‘Moveit!’, ma anche in questo caso la versione è carnevalesca. Tantissimi i premi per chi indosserà le maschere più belle! In consolle ci saranno i dj Antony Momoy e Caput Mundi. Ingresso omaggio (consumazione obbligatoria 10 euro) entro l’una.

L’animazione inizierà già alle ore 20 con la cena, mentre alle 23.30 scatterà il party. Info e prenotazioni 3516761294.

Nel non distante Jamaica Happy Pub di via Grandi, alla Baraccola, dalle ore 22 si tornerà indietro nel tempo con i grandi successi degli anni Settanta, Ottanta e novanta mixati da DJ Matteo Romaldini.

Al Fork di Senigallia la proposta è davvero ricca. Si inizia presto, alle ore 20, con la cena-spettacolo, e si prosegue con la musica dal vivo dei Jeegrobots. Come si può facilmente intuire dal nome si tratta di una band che interpreta le sigle televisive dei cartoni animati più celebri, dagli anni Settanta fino agli anno Novanta. Loro saranno mascherati, e inutile dire che anche agli ospiti è ‘consigliato’ di venire in costume e maschera. Prenotazioni 0719257096.

In un altro punto di riferimento della provincia, il Kokogena di Osimo in via Fonte Magna, è tempo di ‘Carnival Weekend’, un sabato tutto da ballare in compagnia del dj E. Poet.