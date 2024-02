Impianti sportivi verso l’ok: "Lavori quasi tutti ultimati"

Il Comune di Osimo sta completando una serie di manutenzioni straordinarie agli impianti sportivi che da tempo attendevano interventi di messa in sicurezza. Ad Osimo Stazione, in via di completamento i lavori agli spogliatoi della palestra vicino ai plessi della frazione, ad uso sia sportivo che scolastico. Verranno ripristinati tutti gli interni dove erano presenti problemi di infiltrazione (46mila euro). A San Biagio completati già nei giorni scorsi dei lavori di ripristino di parti ammalorate sia esterne che interne degli spogliatoi del campo da calcio a 11 (36mila euro). Al campo Santilli di via Molino Mensa è previsto l’arrivo di una nuova tribuna per gli spettatori come quella all’ex cinema Concerto, con meno di 100 posti a sedere (78mila euro). A Santo Stefano era stato ripristinato il campo polivalente ma il Comune ha fatto intervenire una seconda volta la ditta per ripristinare un errore nel calcolo delle pendenze ed evitare il ristagno di acqua in alcune zone del terreno di gioco.