Impiegato addetto alle registrazioni contabili

Un professionista in tecniche nell’organizzazione, amministrazione e attività finanziarie e commerciali. Provincia sede lavoro Ancona Data scadenza: 09/02/24. Codice offerta 396495/1. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Jesi. Email: centroimpiegojesi.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegojesi@emarche.it. Telefono: 0733/827801. Lavoro dipendente. Azienda metalmeccanica con sede in Monteroberto cerca impiegato contabile con mansione di addetto alle registrazioni contabili ciclo attivo e passivo Italia, Cee ed extra Cee, banche cassa e prima nota, registrazione contabile personale, fatturazione clienti, riconciliazioni bancarie, gestione scadenziario clienti e relativi solleciti. Requisiti: diploma ragioneria e/o laurea in ambito amministrativo/economico. Contratto offerto: tempo determinato- tempo pieno.