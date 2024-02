Impiglia e Filloramo in diretta da Sanremo

Dalla spiaggia di velluto al Festival di Sanremo, Giuseppe Filloramo e Nenella Impiglia, domani e giovedì trasmetteranno in diretta dalla città dei fiori sulle frequenze di Radio Arancia, 2 puntate speciali sulla moda e lo stile. Le puntate in cui commenteranno i look e intervisteranno cantanti e vip, saranno trasmesse anche in diretta social.

La Impiglia, volto televisivo Rai, in qualità di giornalista, è stata invitata anche al voto ed esprimerà la sua preferenza proprio in una delle serate più emozionanti del festival: quella dei duetti. "Sono davvero felice di condividere questa nuova avventura con Giuseppe – spiega la Impiglia - abbiamo un grande feeling e ci divertiamo da morire insieme, e questa è senza dubbio la nostra forza!". Al 73° Festival della Canzone italiana ci sarà anche Angela, la parrucchiera di Marina di Montemarciano che dal suo ‘Capelli Folies Angie’ di via Grazia Deledda è sbarcata al Festival dove farà parte dello staff dei parrucchieri.