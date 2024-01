In campo per ricordare il vice ispettore Panico

Amici, tifosi della Juventus e agenti colleghi in campo nel ricordo di Manuel Panico, il vice ispettore della polizia locale scomparso due anni fa in seguito ad alcune complicanze dovute al Covid-19. In tanti, domenica scorsa, si sono dati appuntamento al PalaBadiali di Falconara per il secondo memorial dedicato al 49enne. Sul parquet sei squadre di amici composte dai colleghi dei comandi di Falconara e Ancona e dai compagni di colori del cuore e di trasferte dello Juventus Club di Ancona. Un torneo ricco di emozioni e di belle giocate, culminate con la vittoria del team ‘Juventus Club Guido’, che ha battuto in finale ai rigori il team dei vigili urbani di Falconara, peraltro con due super parate di Alessandro Sama, capitano del team pronto ad alzare il trofeo di squadra e quello di miglior portiere, con i premi gentilmente offerti dalla ditta Idraulica Mosca di Ancona. Non è mancato un terzo tempo, invece, culminato in un momento conviviale tra i partecipanti al torneo, esteso ad amici e alle famiglie, che hanno letteralmente invaso la country house da Lino, ad Agugliano, unendo il ricordo di Manuel Panico ad una raccolta fondi dedicata ad "Un battito d’ali Onlus", associazione che si impegna a sostegno dei bambini cardiopatici.

g. g.