In moto contro due auto: "pirata" bloccato

In moto senza assicurazione e revisione e con la patente sospesa finisce contro un’auto e poi si schianta contro una vettura in sosta. Il centauro si dà alla fuga ma poco dopo la polizia locale arriva al pirata e lo inchioda alle proprie responsabilità.

È avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica al viale della Vittoria. Il protagonista è un quarantenne dominicano regolarmente soggiornante in Italia e dimorante a Jesi il quale ha causato seri danni ai due veicoli, quello in marcia e quello in sosta.

Grazie alla targa annotata da un passante l’uomo è stato rintracciato dagli agenti. La moto è risultata subito priva di assicurazione e a un più approfondito esame da parte del comando di polizia locale il quarantenne è risultato circolare in un precedente controllo. Dunque è stato sanzionato per reiterata guida con patente ritirata. Per lui è prevista una sanzione he va dai 2 agli 8mila euro secondo quanto stabilirà la prefettura. Sarà comminata inoltre nei suoi confronti una sanzione amministrativa per incidente con fuga dopo incidente oltre a quello che deriverà dalla ricostruzione dell’incidente.

La moto che era senza revisione è stata sequestrata con la finalità della confisca. Sono stati tre giorni impegnativi per la polizia locale e le altre forze dell’ordine a causa della fiera di San Settimio che solo nel primo giorno ha registrato un sequestro di merce abusiva con momenti di tensione tra vigili e sei-sette abusivi poi datisi alla fuga in piazza San Savino. Ieri la giornata di chiusura con un afflusso non imponente per il meteo incerto e senza criticità per l’ordine pubblico.

Attorno alle 11 gli agenti di polizia locale sono accorsi sulla Provinciale 502 Cingolana per il ribaltamento di un rimorchio che trasportava polli diretti allo stabilimento Fileni. Oltre duecento polli finiti sul campo mentre alcun esemplari sono morti schiacciati. I lavori per la rimozione e messa in sicurezza sono proseguiti per diverse ore con la strada chiusa per oltre cinque ore poco sopra lo svincolo Jesi Ovest della superstrada. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Jesi e di Ancona arrivati con l’autogru, la Polstrada Ancona, la polizia locale di Jesi e personale dell’Ast di Ancona per il controllo veterinario degli animali da recuperare, la maggior parte dei quali sono sopravvissuti all’impatto. Un intervento complesso che ha richiesto la chiusura della strada e poi il senso unico alternato. L’intervento si è concluso alle 18.

Sara Ferreri