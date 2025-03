In via Podesti apre la nuova sede della sezione olistica di Ambalt

Nuovo Centro per il Benessere in via Podesti, con un’attenzione speciale per i piccoli pazienti oncologici. Un’ex struttura dimenticata, situata in Via Podesti 16, ha ritrovato nuova vita, trasformandosi in un’oasi di benessere olistico. L’inaugurazione, avvenuta sabato 22 marzo, segna l’apertura della sezione olistica di Ambalt (Associazione Marchigiana per l’assistenza e la cura dei Bambini Affetti da Leucemia o Tumori), un progetto che unisce musica, arte e terapie di supporto per adulti e bambini, anche quelli sottoposti a cura oncologiche. All’evento hanno partecipato figure di spicco come l’assessore Angelo Eliantonio, che ha celebrato l’occasione con il tradizionale taglio del nastro, insieme al responsabile del centro, l’arteterapeuta Oscar Oliva, e al presidente di Ambalt, Sergio Santomo. Oliva ha espresso gratitudine per l’opportunità di realizzare il suo "piccolo sogno".